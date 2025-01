Retirar palestinianos de Gaza? Israel apoia "ótima ideia" de Trump

O ministro das Finanças israelita, Bezalel Smotrich, considerou este domingo “uma excelente ideia” a proposta do Presidente norte-americano, Donald Trump, de “limpar” a Faixa de Gaza e enviar palestinianos para países da região.

“Depois de anos a glorificar o terrorismo, [os palestinianos] serão capazes de estabelecer uma nova e bela vida noutro lugar”, acrescentou Smotrich, cujo partido é essencial para a coligação governamental de Benjamin Netanyahu, num comunicado.

Durante anos, acrescentou, os políticos propuseram “soluções impraticáveis”, como a divisão de terras e a criação de um Estado palestiniano, “que põem em perigo a existência e a segurança do único Estado judeu do mundo”, acrescentou.

"Só o pensamento inovador com novas soluções trará uma solução de paz e segurança. Trabalharei, com a ajuda de Deus, com o primeiro-ministro e o gabinete para garantir que haja um plano operacional para implementar isto a partir do mais próximo possível”, sublinhou Smotrich.

No sábado, a bordo do avião presidencial, Trump defendeu que as nações árabes deveriam receber mais refugiados palestinianos da Faixa de Gaza, retirando potencialmente uma parte suficiente da população para "simplesmente limpar" o território.