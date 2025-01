Colômbia. Trump promete aplicar tarifas e restrições de vistos

O Governo colombiano anunciou este domingo o envio do avião presidencial para facilitar saída de imigrantes deportados dos EUA, provocando a ira do Presidente norte-americano, Donald Trump, que promete retaliar com sanções.

"O Governo da Colômbia, sob a liderança do Presidente Gustavo Petro, disponibilizou o avião presidencial para facilitar o regresso digno dos cidadãos que deveriam chegar ao país esta manhã, em voos de deportação", informou o gabinete presidencial da Colômbia, num comunicado.

Em resposta, Trump anunciou que irá aplicar tarifas, restrições de vistos e outras medidas de retaliação contra a Colômbia, depois de as autoridades colombianas terem rejeitado receber dois voos que transportavam migrantes, no âmbito de uma operação de deportação em massa de imigrantes ilegais nos Estados Unidos.

O Presidente norte-americano explicou que estas medidas são necessárias porque a decisão de Gustavo Petro, "coloca em risco" a segurança nacional nos EUA.

"Estas medidas são apenas o início", avisou Trump na rede social Truth Social, acrescentando que não permitirá que "o Governo colombiano viole as suas obrigações legais no que diz respeito à aceitação e ao regresso dos criminosos que forçaram a entrada nos Estados Unidos".

Horas antes desta declaração, o Presidente colombiano explicou por que razão iria enviar o avião presidencial para transportar os migrantes deportados.

"Um migrante não é um criminoso e deve ser tratado com a dignidade que um ser humano merece", disse Petro, acrescentando que o seu país receberia os cidadãos em "aviões civis".

No âmbito da operação de deportação em massa decratada por Trump, o Governo norte-americano está a utilizar meios materiais e humanos das Forças Armadas para ajudar no repatriamento de imigrantes e para proteger a fronteira.

Dois aviões de carga C-17 da Força Aérea que transportavam migrantes retirados dos EUA aterraram na manhã de sexta-feira na Guatemala.

No mesmo dia, as Honduras receberam dois voos de deportação transportando um total de 193 pessoas.