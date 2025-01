Trump retira segurança a Anthony Fauci, rosto do combate à pandemia

Até agora, o antigo diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, tinha proteção garantida pelos Institutos Nacionais de Saúde, onde foi um alto funcionário antes de se aposentar em 2022.

O Dr. Anthony Fauci ganhou "muito dinheiro" e pode pagar a sua própria segurança, argumentou o chefe de Estado, durante uma visita às populações afetadas pelo furacão na Carolina do Norte.

O Dr. Anthony Fauci , rosto do combate à pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos que tem sido ameaçado por negacionistas, não pode ter segurança oficial para sempre, disse esta sexta-feira o Presidente norte-americano.

O médico foi protegido pela polícia e mais tarde por uma empresa de segurança paga pelo governo, indica o jornal The New York Times.

O Dr. Anthony Fauci terá agora de contratar segurança privada, de acordo com a comunicação social norte-americana.



No início da pandemia, ficou famosa a conferência de imprensa, na Casa Branca, em que Trump sugeriu luzes ultravioleta e lixivia contra o vírus da covid-19. Fauci estava na sala a assistir à conferência de imprensa e, mais tarde, questionado pelos jornalistas, teve que corrigir as palavras do Presidente.

Desde que tomou posse na segunda-feira, o Presidente norte-americano já mandou retirar a segurança a alguns dos seus antigos aliados que foram ameaçados pelo Irão, como ao ex-conselheiro de segurança nacional John Bolton, a Mike Pompeo, antigo secretário de Estado, e ao ex-enviado norte-americano a Teerão, Brian Hook.