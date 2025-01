Três pessoas detidas em empresa de português nos EUA. Emigrantes lusos estão "apreensivos"

Cinco dias depois da tomada de posse de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos da América, os serviços de imigração norte-americanos já fiscalizaram a empresa de um português e terão detido três cidadãos estrangeiros em situação irregular.

A denúncia é feita à Renascença por Francisco Resendes, diretor do jornal de expressão portuguesa Portuguese Times, que se publica em New Bedford, no estado de Massachusetts.

O emigrante português, natural dos Açores, admite a existência de cerca de dois mil portugueses sem documentos na região e admite preocupação na comunidade.

“Se me tivesse feito a pergunta há cinco ou seis dias, diria que está tudo calmo”, começa por dizer. “Uma empresa de um português no estado de New Jersey [Nova Jérsia] foi alvo de operação contra a imigração ilegal, as pessoas começam a ficar, no mínimo apreensivas”, relata.

Segundo contou o empresário em questão a Resendes, cerca de uma dezena de agentes do ICE [Serviço de Imigração e Alfândega] entraram sem qualquer mandado e começaram a pedir papéis de identificação aos trabalhadores.

Três funcionários foram detidos, mas nenhum tinha nacionalidade portuguesa.

Esta sexta-feira, os EUA confirmaram que os primeiros imigrantes detidos começaram a ser deportados, sob ordens de Donald Trump. Dois aviões militares C-17, cada um transportando cerca de 80 migrantes, fizeram o percurso entre os EUA e a Guatemala.