Humanos possuem anticorpos que reconhecem e neutralizam vírus da gripe das aves

Após vários casos humanos documentados de gripe aviária em 2024, os Estados Unidos reportaram a sua primeira morte humana associada ao H5N1 no início do ano e, embora a transmissão de pessoa para pessoa ainda não tenha ocorrido, alguns estudos previram que com apenas algumas mutações no vírus gene da hemaglutinina, o vírus H5 poderia evoluir e disseminar-se em gotículas.

Para conduzir o estudo, a equipa de investigadores analisou células B de sete pessoas saudáveis e identificou anticorpos "ingénuos" capazes de reconhecer a região da "cabeça" da hemaglutinina específica do H5, uma molécula de superfície dos vírus da gripe, e neutralizar o H5N1.

Os resultados do estudo da Universidade de Harvard mostram que os anticorpos humanos reconhecem este vírus, o que constituiria "uma primeira linha de defesa" em caso de pandemia, apontam os autores num artigo publicado na sexta-feira na revista Science Immunology.

Utilizando sondas de hemaglutinina, identificaram células B "ingénuas" (linfócitos que não foram expostos a qualquer antigénio) que reconheciam o H5N1 e as que apresentavam reação cruzada com o H5 e uma variante sazonal do H1N1.

Assim, verificaram que as células B possuíam anticorpos contra a região da "cabeça" ou de ligação ao recetor da hemaglutinina H5N1 e contra as regiões "tronco" ou sem cabeça dos vírus H1/H5.

As células B reativas à "cabeça" H5 foram mais frequentes do que as células reativas cruzadas H1/H5.

A equipa de investigação determinou que a maioria dos anticorpos reativos ao H5 também reconheciam outras estirpes patogénicas relacionadas com o H5 que estão atualmente a circular.

Experiências posteriores revelaram que os anticorpos tinham como alvo locais vulneráveis na "cabeça" do HA do H5 e partilhavam semelhanças com anticorpos protetores isolados de humanos infetados e de ratos imunizados contra o H5N1.

Por fim, os autores demonstraram que um subconjunto dos anticorpos poderia neutralizar o H5N1 in vitro.