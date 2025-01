Hamas liberta quatro mulheres do exército de Israel

O Hamas libertou este sábado quatro mulheres do exército israelita, em troca de um grupo de prisioneiros palestinianos, naquela que é a segunda troca de reféns entre Israel e Palestina desde o cessar-fogo na Faixa de Gaza, alcançado na passada semana.

Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag foram sequestradas quando se encontravam num posto de observação durante os ataques de 7 de outubro de 2023. O resgate das reféns, 477 dias depois, foi feito por uma equipa do Comité Internacional da Cruz Vermelha em Gaza.

Como parte da troca, cerca de 200 prisioneiros do Hamas serão libertados este sábado, incluindo membros da Jihad Islâmica, do Hamas e da Frente Popular para a Libertação da Palestina. Cerca de 70 destes serão deportados, refere o Hamas, com fonte palestiniana a adiantar à Reuters que alguns dos prisioneiros serão libertados no Egito.