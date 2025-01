Em Xangai celebra-se o Ano Novo Lunar com um jantar para cães

Yakult deu uma dentada no prato de frango desfiado e alface que tinha à sua frente, antes de se lamber. O collie preto e branco, batizado com o nome de uma bebida japonesa à base de iogurte, era um dos onze cães reunidos com os seus tutores no restaurante Kongshan Yunnan, em Xangai, para se deliciarem com uma refeição semelhante à tradicionalmente realizada na véspera do feriado do Ano Novo Lunar.

A festa, habitual nas comunidades de língua chinesa de todo o mundo, reúne as famílias para assinalar o fim de um ano e dar as boas-vindas ao novo. Neste caso, anuncia o Ano da Serpente e realiza-se oficialmente na próxima terça-feira.

Na China, os restaurantes e as lojas online começaram a oferecer jantares para cães e gatos - um destes realizou-se já este sábado.

"Ele é a minha alma gémea, dá-me muito apoio emocional", disse o dono do Yakult, Momo Ni, de 27 anos.