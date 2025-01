Tempestade Éowyn. "Danos sem precedentes" e milhares sem eletricidade nas primeiras horas

Milhares de irlandeses estão sem eletricidade e muitos serviços estão cortados na República da Irlanda e no Reino Unido, nas primeiras horas da tempestade Éowyn.

De acordo com as autoridades locais, "mais de meio milhão de habitações" estão sem qualquer tipo de energia.

Há "danos sem precedentes e extensos" já a registar nas primeiras horas desde que a tempestade atingiu a atmosfera irlandesa.

Na República da Irlanda, as escolas e universidades estão todas fechadas. Decisão que se repete também na Irlanda do Norte e por grande parte da Escócia.

Vários hospitais encerraram todos os seus serviços, tirando as urgências. Várias linhas de comboio e muitas estradas estão cortadas, com as autoridades a aconselhar as pessoas a evitar viajar e a ficar em casa.

Voos para Glasgow, Edimburgo e Belfast estão altamente condicionados e muitos podem mesmo vir a ser cancelados ou adiados, dependendo da evolução da tempestade.