Putin aberto a negociar com Trump o fim da guerra na Ucrânia

Putin - que disse ter relações de confiança com o novo Presidente dos EUA - insistiu estar aberto ao diálogo sobre a Ucrânia , mas reiterou que Kiev tem um decreto que inibe o começo dessas negociações com a Rússia.

Sobre a Ucrânia, o líder russo disse que se Trump tivesse sido reeleito em 2020 sem que essa vitória lhe tivesse sido "roubada", a guerra na Ucrânia talvez não tivesse começado, alinhando com um argumento que tem sido repetido pelo Presidente norte-americano.

"Em geral, é claro, podemos ter muitos pontos de acordo com a administração atual, procurando soluções para questões-chave atuais . Estas são questões de estabilidade estratégica e económicas", disse Putin.

Putin acrescentou que Moscovo tomou nota da disponibilidade de Trump para "trabalhar em conjunto" e está aberta a esse cenário, reconhecendo que a Rússia pode ter "muitos pontos de acordo" com o novo Governo norte-americano.

"Seria bom se nos encontrássemos, tendo em conta a realidade atual, e discutíssemos calmamente todas as questões que são do interesse tanto dos Estados Unidos como da Rússia ", disse Putin, durante uma entrevista ao apresentador da televisão estatal russa Pavel Zarubin.

O Presidente russo, Vladimir Putin, declarou-se esta sexta-feira pronto para negociar com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, sobre a Ucrânia, sem adiantar uma data concreta.

"Acredito que aqueles que pagam dinheiro (para armar a Ucrânia) devem ser forçados a fazê-lo (negociar com Moscovo)", acrescentou Putin.

Quanto à ameaça de Trump de impor mais sanções à Rússia se o país não acabar com a guerra, Putin disse não acreditar que o líder norte-americano tome decisões que prejudiquem a economia norte-americana.

"Duvido que (Trump) tome decisões que prejudiquem a economia norte-americana. Não é apenas uma pessoa inteligente, mas também um pragmático", argumentou o líder russo.

Na quinta-feira, Trump disse estar disposto a reunir-se com Putin imediatamente para negociar um acordo de paz na Ucrânia.

"Pelo que ouvi, acho que Putin me quer ver. Vou encontrar-me assim que puder. Quero dizer, imediatamente. A cada dia que não nos encontramos, os soldados morrem no campo de batalha", disse Putin, no final de uma reunião governamental.