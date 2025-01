Oposição acusa: Lukashenko esgotou modelo autoritário

A candidata à presidência da Bielorrússia nas eleições deste domingo, Hanna Kanapatskaya, considera que o líder do seu país, Alexander Lukashenko, é um "ditador" que esgotou o seu modelo autoritário, embora ainda goze de grande popularidade entre os bielorrussos.



"Todos sabemos que existe um sistema autoritário na Bielorrússia. O próprio Lukashenko não tem vergonha de admitir que é um ditador, o último ditador da Europa", disse à agência espanhola EFE Hanna Kanapatskaya sobre o líder mais antigo da Europa, que está no poder desde 1994 e que procura um sétimo mandato nas eleições presidenciais.

Kanapatskaya, a única dos quatro candidatos alternativos a Lukashenko que pode ser considerada crítica do governo, embora a oposição no exílio a considere parte do sistema, rejeita tanto a possibilidade de a Bielorrússia se juntar à Federação Russa como de participar na guerra na Ucrânia.

"Ninguém precisa disso", disse, lembrando que os protestos em massa contra as eleições presidenciais de agosto de 2020, consideradas fraudulentas, foram organizados e financiados "a partir de território russo", a fim de instalar alguém mais complacente do que Lukashenko em Minsk.

A advogada de 48 anos admite que, durante a campanha de recolha de assinaturas para a sua candidatura, concluiu que Lukashenko, a quem os seus compatriotas devem - na sua opinião - o facto de a Bielorrússia continuar a ser um país independente, "tem um apoio real (...), se não da grande maioria da população, certamente da maioria da população".

"Será por causa da guerra na Ucrânia, porque a paz é muito importante. Mas a realidade é que ele é um homem velho. Embora tenha o apoio da sociedade, penso que atingiu o limite das suas possibilidades. Atualmente, esse é um fator que trava o desenvolvimento do país. E Lukashenko compreende-o perfeitamente", afirmou.

Segundo a candidata, Lukashenko, de 70 anos, fez muito pelo "bielorrusso médio", criando um sistema "em que as pessoas se sentem confortáveis e seguras", especialmente quando, nos anos 1990, travou o terror contra o mundo dos negócios, como na Rússia, ou a instabilidade política, como na Ucrânia.