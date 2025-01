​Deportações de imigrantes começaram nos EUA com recurso a aviões militares

24 jan, 2025 - 22:52 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters

Os primeiros imigrantes detidos nos Estados Unidos começaram a ser deportados esta sexta-feira para fora do país, seguindo ordens do presidente Donald Trump. "Os voos de deportação começaram", anunciou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, numa publicação no X. Dois aviões militares C-17, cada um transportando cerca de 80 migrantes, fizeram o percurso entre os EUA e a Guatemala, confirmou uma autoridade norte-americana.

"A Guatemala e os Estados Unidos estão empenhados em pôr fim à migração ilegal e em reforçar a segurança nas fronteiras. Começámos com os dois voos realizados hoje", comunicou o Departamento de Estado. Foi a primeira vez, na história recente, que os americanos utilizaram aviões militares para transportar migrantes para fora do país. Imigração ilegal declarada emergência nacional No seu primeiro dia de mandato, Trump declarou a imigração ilegal como uma emergência nacional, encarregando o exército norte-americano de auxiliar na segurança na fronteira. O presidente ordenou também uma ampla proibição do programa de asilo e tomou medidas para restringir a cidadania de crianças nascidas em solo americano.

Numa ordem executiva de 20 de janeiro, o republicano deu orientações ao Pentágono para enviar as tropas que fossem necessárias para alcançar "um controlo completo da fronteira sul dos Estados Unidos". O Pentágono disse que o exército norte-americano estava a preparar voos para a deportação de mais de 5.000 migrantes detidos pelas autoridades norte-americanas em El Paso, no Texas, e em San Diego, na Califórnia. No início desta semana, a nova administração indicou que o exército enviaria 1.500 soldados adicionais para a fronteira com o México.