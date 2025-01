Tempestade com nome saído de "O Senhor dos Anéis" leva Reino Unido a emitir alerta vermelho

O Reino Unido emitiu alerta vermelho para a Irlanda do Norte devido a uma tempestade de proporções épicas, até porque carrega consigo um nome retirado de "O Senhor dos Anéis".

Éowyn trará consigo ventos muito fortes que podem atingir os 145 quilómetros hora, muita chuva e, ainda, neve e vai atingir, de igual intensidade, a República da Irlanda.

As autoridades prevêm destroços nas ruas e danos a infraestruturas, incluindo habitações. A eletricidade poderá ser cortada em vários locais e os cidadãos são aconselhados a evitar sair à rua ou viajar.

Para além do alerta vermelho na Irlanda do Norte, o Reino Unido emitiu aviso laranja para regiões da Escócia e o norte de Inglaterra. O resto do país fica sob aviso amarelo.

Não está excluída a possbilidade do fenómeno também influenciar o clima em Portugal e piorar o estado do tempo.

A tempestade Éowyn tem este nome em homenagem à personagem de "O Senhor dos Anéis" que, apesar de ser mulher, acaba por combater na batalha final e matar um dos antagonistas. No Cinema, a personagem é interpretada pela atriz Miranda Otto.

O nome para a tempestade foi escolhido de uma lista de sugestões do público britânico para a agência britânica de meteorologia.