"Sr. Trump, vá-se..." Eurodeputado insulta Trump a propósito da Gronelândia

Foi uma espécie de "vá-se lixar", só que pior. Um eurodeputado dinamarquês dirigiu-se de forma insultuosa ao Presidente dos Estados Unidos em pleno Parlamento Europeu, o que lhe valeu, de imediato, uma repreensão. A Gronelândia e a vontade expressa de Donald Trump de anexar o território esteve na origem do incidente.

"Caro Presidente Trump, ouça com muita atenção", começou por dizer Anders Vistisen, eurodeputado da extrema-direita, numa declaração feita na quarta-feira. "A Gronelândia faz parte do Reino da Dinamarca há 800 anos. Está integrado no nosso país. Não está à venda."