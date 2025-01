Incêndio em Los Angeles "está a crescer" e vai demorar a ser contido

Depois de uma semana de progressos significativos na contenção da histórica onda de incêndios em Los Angeles, um novo e violento incêndio obrigou à retirada de casa de milhares de pessoas.

Em apenas algumas horas, as chamas já devastaram quase quatro mil hectares de mato e floresta em torno do lago Castaic, a norte da grande Los Angeles.

Cerca de 31 mil moradores na área estão sob ordens de evacuação, enquanto 23 mil estão sob avisos de evacuação.

Em declarações, esta quinta-feira, à CNN, Anthony Morrone, chefe do Departamento de Bombeiros do Condado de Los Angeles, aponta que o incêndio "está a crescer" e teme que não seja possivel conter rapidamente as chamas.

"Estamos concentrados nas ordens e avisos de evacuação, porque não queremos mais pessoas do sul da California a perder a vida devido aos incêndios", refere o responsável.

Nos próximos dias, os operacionais podem ter um aliado fundamental. chuva. O tempo pode ficar favorável ao combate às chamas, a partir do fim de semana.

"Temos previsões que apontam para chuva ligeira a moderada, se sábado a segunda-feira. Vamos ver se essa chuva se concretiza", aponta Anthony Morrone.

Os múltiplos incêndios em Los Angeles já custaram a vida a 28 pessoas, com mais de 16 mil hectares queimados e 15 mil edificios destruídos.