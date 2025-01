Elon Musk ataca Wikipedia após gesto nazi ser acrescentado à sua biografia

O gesto feito por Elon Musk durante o seu discurso na posse de Donald Trump continua a gerar repercussões. Depois de o acontecimento ter sido acrescentado, nesta quarta-feira, na página da Wikipedia dedicada ao multimilionário, Musk começou a atacar a plataforma colaborativa de enciclopédia.

Quem visitar aquela página, com a biografia do dono da rede social X, encontra um vídeo curto do gesto ao lado de uma descrição do momento: "O gesto foi interpretado como uma saudação nazi ou fascista por muitas pessoas, incluindo as políticas Yolanda Díaz, Alexandria Ocasio-Cortez e Jerry Nadler, além da historiadora do fascismo Ruth Ben-Ghia."