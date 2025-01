Choque de planetas ou pedaço ejetado da Terra? Nascimento da Lua tem uma nova história

Uma equipa de investigadores descobriu algo que pode alterar o que sabemos sobre a formação da Lua. De acordo com o estudo realizado na Universidade de Göttingen e no Instituto Max Planck de Investigação do Sistema Solar (MPS), a Lua não se formou a partir de uma colisão entre a proto-Terra e Theia – um corpo do tamanho de Marte –, mas sim a partir de uma parte ejetada do nosso próprio planeta.

A pesquisa, publicada na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), indica que, na verdade, a Lua ter-se-ia formado com uma contribuição mínima do protoplaneta Theia, ao contrário do que se pensava anteriormente.

Atualmente, os cientistas acreditam que muitos planetas se formaram a partir da aglutinação de grãos de areia que giravam no espaço. Isso teria ocorrido com a Lua, quando Theia colidiu com a Terra, gerando detritos que se uniram para formar o satélite.