Angola ultrapassou 700 casos de cólera em duas semanas

Angola atingiu na quarta-feira um total de 702 casos de cólera desde o início do surto, em 07 de janeiro, com 37 novos registos, dos quais 21 na zona de Luanda, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde (Minsa).

Atualmente, o surto que começou em Luanda, com epicentro no município de Cacuaco, estende-se a mais quatro províncias: Bengo, Icolo e Bengo, Malanje e Huambo.

Os 708 casos estão distribuídos por Luanda (505), Icolo e Bengo (132), Bengo (67), Malanje (3) e Huambo (1), com idades compreendidas entre 2 e 81 anos, com registo de 32 mortes e 63 pessoas internadas com cólera.

Os grupos etários mais afetados são: dos 2 aos 9 anos de idade, com 176 casos e 10 óbitos, e dos 10 aos 19 anos de idade, com 176 casos e três óbitos.