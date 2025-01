Trump suspende entrada de imigrantes na fronteira com o México

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou esta quarta-feira uma ordem executiva a suspender a entrada de imigrantes através da fronteira sul, com o México.

A medida, tomada no terceiro dia de mandato de Donald Trump, foi anunciada pela Casa Branca e é uma das bandeiras do 47.º Presidente.

Em simultâneo com este decreto, as forças armadas norte-americanas estão a preparar o envio de mais 1.500 militares para patrulhar a fronteira com o México, avançaram fontes oficiais citadas pela agência Reuters.

Vão juntar-se aos 2.200 militares no ativo e milhares de elementos da Guarda Nacional já destacados para a fronteira sul.