"Tenha piedade de quem tem medo". Trump repreendido em sermão de sacerdotisa

Donald Trump foi repreendido por uma sacerdotisa anglicana que fazia o sermão da missa nacional desta terça-feira, que assinalava o fim da agenda oficial da tomada de posse do novo Presidente dos Estados Unidos da América.

A celebrante pediu que o novo chefe de Estado "tenha piedade de quem tem medo", face a decisões já tomadas que colocam em causa a presença de imigrantes no país ou prejudicam a vida de pessoas transgénero e outras dentro da comunidade LGBTQI+.

A sacerdotisa Mariann Edgar Budde tentou fazer o que disse ser um "apelo final" a Trump, para respeitar "milhões de pessoas que deram a sua confiança" ao novo Presidente.

"Em nome do nosso Deus, tenha piedade de quem tem medo. Há crianças gay e transgénero em famílias democratas, republicanas e independentes. Algumas temem pelas suas vidas", aponta.

De seguida, falou dos imigrantes que vivem no país, recordando que muitos "tratam das nossas colheitas, limpam os nossos escritórios, trabalham nas fábricas, lavam os pratos e fazem o turno da noite nos hospitais".

"Podem não ter a documentação certa, mas a maioria dos imigrantes não são criminosos. Pagam impostos e são bons vizinhos. Fazem partes das nossas igrejas, sinagogas, mesquitas e templos. Tenha piedade das comunidades em que as crianças têm medo que os seus pais sejam levados embora", apela.

A bispa recorda que Deus aponta para sermos "piedosos com o estranho, porque já fomos todos estranhos nesta terra".

A Igreja Episcopal dos Estados Unidos é um ramo da Comunhão Anglicana, ou seja, está em plena comunhão com a Igreja da Inglaterra e reconhece o Arcebispo da Cantuária como líder espiritual.



No fim, Donald Trump ignorou as palavras do sermão, mas, questionado pelos jornalistas, considerou que "não foi uma boa missa".