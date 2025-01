Índia. Pelo menos 13 pessoas morrem atropeladas por comboio após falso alarme de incêndio

Pelo menos 13 pessoas morreram esta quarta-feira na Índia, após um falso alarme de incêndio ter feito com que passageiros saltassem do comboio em que seguiam, no estado indiano de Maharashtra, acabando por ser atropeladas por outro comboio na linha ao lado.

O acidente aconteceu entre as estações de Maheji e Pardhade, perto de Pachora, a 400 quilómetros de Bombaim, depois de passageiros terem acionado o travão de emergência do Pushpak Express devido a um rumor de incêndio a bordo, por volta das 17h00 locais (10h00 em Lisboa).

No entanto, os serviços ferroviários afirmaram que as primeiras informações sugerem que as faíscas podem ter sido provocadas por um "eixo sobreaquecido" ou por uma "travagem excessiva" numa das carruagens.