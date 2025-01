Donald Trump diz que "pseudo-bispa" foi "desagradável" depois de sermão a apelar à piedade

Donald Trump qualificou esta quarta-feira a bispa episcopal de Washington, Mariann Budde, de "desagradável", um dia após a religiosa ter manifestado num sermão preocupação com o medo semeado pelo presidente norte-americano entre imigrantes e membros da comunidade LGBTQ+.

Donald Trump, que tomou posse na segunda-feira como 47.º Presidente dos Estados Unidos, acrescentou que a religiosa foi "desagradável no tom e não foi convincente nem inteligente".

"Ela e a sua igreja devem um pedido de desculpas ao público", escreveu.

Mariann Budde fez na terça-feira um apelo direto a Donald Trump para que tenha misericórdia da comunidade LGBTQ+ e dos trabalhadores imigrantes indocumentados.

Referindo-se à crença de Trump de que foi salvo por Deus de ser assassinado, Budde disse: "Sentiu a mão providencial de um Deus amoroso. Em nome do nosso Deus, peço-lhe que tenha misericórdia das pessoas que estão assustadas neste momento no nosso país".

A Administração Trump já emitiu ordens executivas a revogar direitos dos transgénero e a endurecer as políticas de imigração, noticiou na terça-feira a agência Associated Press (AP).

Na terça-feira, quando regressava à Casa Branca, Trump foi questionado sobre o sermão: "Não foi muito emocionante, pois não?. Não achei que fosse um bom serviço", apontou o Presidente norte-americano, enquanto caminhava com a equipa em direção à Sala Oval.

O sermão de Mariann Budde na Catedral Nacional de Washington foi amplamente focado na unidade nacional. Trump e o vice-presidente J.D. Vance estiveram presentes com familiares, juntamente com o presidente da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), o republicano Mike Johnson, e o nomeado para o cargo de secretário da Defesa, Pete Hegseth.