Trump retira EUA do Acordo de Paris

O novo Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou esta segunda-feira um decreto de retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e limitar o aquecimento do planeta a 1,5 graus Celsius.

A ordem executiva é acompanhada de uma carta para as Nações Unidas, a anunciar que os EUA vão abandonar o acordo climático.

A decisão acontece horas depois de Donald Trump tomar posse como 47.º Presidente dos Estados Unidos.

No seu discurso, Trump anunciou o fim do "Green New Deal" do ex-Presidente Joe Biden e declarou que a aposta é a exploração de petróleo.

"Dril baby, dril" (Perfura querida, perfura, em tradução literal), declarou o novo inquilino da Casa Branca.