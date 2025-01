Libération e El Mundo Today abandonam o X

O jornal francês Libération, na última publicação que partilhou no X esta terça-feira, comunica que termina a colaboração com a plataforma por esta já não se encontrar alinhada com os valores do jornal. Já o El Mundo Today, jornal espanhol, apenas partilhou um comunicado a anunciar a saída do X, sem apresentar qualquer justificação.

Na segunda-feira, o jornal francês Le Monde também partilhou a sua saída da rede social num editorial sobre desinformação, liberdade de expressão e acesso livre a informação.

A lista de jornais, figuras públicas e municípios que deixaram a rede social está a crescer, desde o The Guardian, La Vanguardia, à cidade de Paris. Segundo um artigo da CNN Portugal, também algumas marcas deixaram de publicitar no X e têm reduzido as suas partilhas na plataforma, como a Disney, a Apple e a Paramount.

As justificações para este abandono coletivo da rede social expressam na sua maioria críticas ao dono, Elon Musk, que transformou aquela plataforma num meio tóxico e de disseminação de desinformação.

Elon Musk foi um grande aliado de Donald Trump durante a sua campanha à presidência dos Estados Unidos da América e juntou-se esta segunda-feira ao executivo da Casa Branca.