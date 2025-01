"Foi como o apocalipse". Nove detidos após incêndio que provocou 76 mortos em hotel na Turquia

Aumenta para 76 o número de mortos no incêndio registado, esta terça-feira, num hotel de uma estância de esqui na Turquia, avança o Ministério do Interior.



Dezenas de pessoas ficaram feridas, entre os quais hóspedes que tiveram que saltar pelas janelas do edifício para escapar às chamas.

"Foi como o apocalipse. As chamas consumiram o hotel imediatamente, em meia hora", disse Mevlut Ozer, que testemunhou a tragédia na estação de esqui de Kartalkaya, no noroeste da Turquia.

O incêndio deflagrou pelas 3h30 da manhã (00h30 em Portugal continental), no restaurante do Grand Kartal Hotel, um edifício com 12 andares.

O Presidente turco, Tayyip Erdogan, declarou para quarta-feira um dia de luto nacional em memória das vítimas.

"Todas as pessoas começaram a saltar em pânico. Um amigo saltou do 11.º andar - que Deus tenha misericórdia dele", disse Omer Sakrak, outra testemunha e funcionário de um hotel vizinho.

Hóspedes contaram a uma estação de televisão que fugiram através dos corredores cheios de fumo e que não ouviram o alarme de incêndio.

O Grand Kartal Hotel tinha 238 hóspedes na altura do incidente.

As autoridades turcas estão a realizar exames de ADN para identificar as vítimas.

A polícia deteve nove pessoas no âmbito da investigação em curso, disse o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, acrescentando que os procuradores vão apurar as causas do incêndio e os responsáveis serão levados à justiça.