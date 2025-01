Ataque com faca provoca quatro feridos em Telavive

Quatro pessoas ficaram feridas num ataque com arma branca registado esta terça-feira, em Telavive, Israel.

Dois homens sofreram ferimentos moderados e outros dois ferimentos ligeiros.

As vítimas têm entre 24 e 59 anos.

O suspeito do ataque foi abatido no local, avançam fontes médicas citadas pelo jornal The Times of Jerusalem.

O atacante será um homem natural de Marrocos, com um visto de residência nos Estados Unidos, que estava de visita a Israel.

Foi identificado como Abdelaziz Kaddi, de 29 anos, adianta o The Times of Jerusalem. Entrou em Israel a 18 de janeiro, com um visto de turista.