Portugueses com expectativas incertas perante novo mandato de Trump

Donald Trump toma posse, esta segunda-feira. A cerimónia vai decorrer no interior do Capitólio, em vez de se realizar ao ar livre, como seria habitual. Em causa está a previsão de frio intenso e de temperaturas muito baixas para Washington.

Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos pela primeira vez entre 2017 e 2021 e inicia esta segunda-feira o seu segundo mandato, prometendo cumprir a sua agenda "América Primeiro".

Entre a comunidade de emigrantes portugueses, a expetativa parece ser grande.

José Nunes é um português naturalizado norte-americano e dedicado à área da produção audiovisual. A profissão leva-o a ter de percorrer o país e garante que os lusodescendentes têm esperança no novo inquilino da Casa Branca, em especial no que toca às medidas para a economia.

"Espera-se que este Governo consiga levantar a economia do país. Acredita-se que quem está por trás dele consigam reverter coisas que ficaram por fazer", refere, à Renascença.

José Nunes diz que a maioria dos portugueses na América espera que Trump cumpra as promessas que fez e conta também que a comunidade portuguesa acompanha com interesse as notícias sobre a composição desta próxima presidência de Trump que vai ter ao lado o homem mais rico do planeta, o empresário Elon Musk, para chefiar um novo departamento de eficiência governamental.

Quanto à promessa de Trump em vir a deportar milhões de imigrantes que moram nos Estados Unidos sem autorização, José Nunes não acredita que possa ser afetada a comunidade portuguesa, a não ser em casos pontuais e que podem incluir açorianos.

"A nossa comunidade é muito bem vista. Toda a América Latina sim. Entrou muita gente da América Central, são problemas gravíssimos que têm de ser resolvidos.

Nos Estados Unidos, o setor da construção inclui muitos empresários portugueses. Gonçalo Neves é um desses empresários e diz à Renascença que mais do que numa vertente política, a nova administração Trump pode ajudar os negócios e a economia das famílias nos próximos quatro anos.

Instalado há mais de 20 anos no país, Gonçalo Neves não se mostra receoso da forte aposta no setor das tecnologias para o segundo mandato de Trump, onde se inclui, por exemplo, a inteligência artificial, os novos lançamentos de foguetões ou as moedas digitais.

Já um outro lusodescendente, Albert Coutinho, deputado estadual em Nova Jérsia pelo partido democrata e também analista político, adivinha tempos de muita incerteza nos Estados Unidos.

Na opinião do deputado estadual em Nova Jérsia, Trump não deverá vir a implementar uma política de deportações em massa, tal como prometeu em campanha, por trazer implicações no mercado de trabalho e nos níveis de inflação.