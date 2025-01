Número de mortos em explosão de camião na Nigéria aumenta para 86

O número final de mortos na sequência da explosão do camião-cisterna é de 86. Enterrámos 86 corpos queimados entre as 12h00 de ontem (sábado) e as 02h00 de hoje (domingo)", disse Ibrahim Audu Husseini, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Emergências (NEMA) no Estado do Níger, em declarações à AFP.

No sábado, e de acordo Kumar Tsukwam, comandante do Corpo Federal de Segurança Rodoviária (FRSC), o acidente ocorreu quando um camião que transportava gasolina capotou e, ao tentar transferir a carga para outro veículo, a gasolina entrou em contacto com um gerador, provocando a explosão.

Quando o acidente ocorreu, uma multidão reuniu-se em torno do camião para recolher combustível, o que terá contribuído para o elevado número de vítimas.

O camião-cisterna, que transportava 60.000 litros de gasolina, despistou-se no "cruzamento de Dikko", na estrada que liga a capital federal, Abuja, à cidade de Kaduna, segundo a mesma fonte.

A crise económica que a Nigéria atravessa desde há um ano e meio colocou muitos nigerianos em situações precárias, nomeadamente devido ao aumento do preço da gasolina.

Alguns estão dispostos a arriscar a vida para recolher combustível, cujo preço quintuplicou em 18 meses, em acidentes rodoviários.

Em outubro, mais de 170 pessoas morreram da mesma forma no estado de Jigawa, no norte do país mais populoso de África.