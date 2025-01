Marcelo saúda Presidente Trump e apela ao "reforço da relação transatlântica"

O Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, felicita Donald Trump, que tomou esta segunda-feira posse como 47.º Presidente dos Estados Unidos.

Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem publicada no site da Presidência da República, apela ao reforço das relações entre EUA e Europa.

"O reforço da relação transatlântica continuará a ser um objetivo comum e uma prioridade para Portugal", defende o chefe de Estado. Durante a campanha eleitoral, Donald Trump voltou a deixar críticas à NATO e ameaçou agravar tarifas à União Europeia.



Marcelo Rebelo de Sousa também recordou a relação antiga entre Portugal e EUA e a comunidade portuguesa residentes nos Estados Unidos.

"Portugal tem uma longa e profícua relação com os EUA, que continuará a cultivar no interesse dos dois povos, incluindo da extensa comunidade de portugueses e lusodescendentes naquele país e do crescente número de norte-americanos no nosso país", salientou o Presidente da República.