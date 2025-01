Incêndio num lar de idosos na Sérvia mata pelo menos oito pessoas

Pelo menos oito pessoas morreram e outras sete ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou num lar de idosos, na madrugada desta segunda-feira, nos arredores de Belgrado, na Sérvia.

Segundo a televisão estatal RTS, o alerta foi dado pelas 3h30 locais (2h30 em Lisboa) em Barajevo, um município a sul da capital sérvia. Na altura, do incidente estavam 30 pessoas no lar de idosos.

"Infelizmente, oito pessoas perderam a vida no incêndio", disse Nemanja Starovic, ministro do Trabalho e Assistência Social da Sérvia, acrescentando que uma primeira investigação aponta para fogo posto como a causa do incêndio.

"Está em curso uma investigação e penso que o Ministério Público poderá dar informações oficiais muito rapidamente, durante o dia", afirmou.

Citado pela RTS, o governante manifestou também "condolências às famílias das vítimas".