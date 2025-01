Biden perdoa familiares e alvos de Trump horas antes de abandonar o cargo

Os indultos abrangem o comité que investigou a invasão por apoiantes de Trump do Capitólio , a 6 janeiro de 2021, incluindo congressistas, como a republicana Liz Cheney, e elementos da polícia que testemunharam perante o Congresso. Isentou também Mark Milley, ex-presidente do Estado-Maior Conjunto.

O perdão protege o filho do chefe de Estado norte-(...)

"Estes funcionários públicos serviram a nossa nação com honra e distinção e não merecem ser alvo de processos injustificados e politicamente motivados", declarou Biden em comunicado.

Ataques e ameaças

Tal com tinha acontecido há semanas com o filho Hunter, Joe Biden decidiu também proteger cinco membros da sua família, com o argumento de que os mesmos poderiam ser alvo de perseguições políticas.

"A minha família tem sido sujeita a ataques e ameaças implacáveis, motivadas apenas pelo desejo de me magoar — o pior tipo de política partidária", disse Biden. "Infelizmente, não tenho motivos para acreditar que estes ataques vão acabar."