Turista ​português morre afogado em Punta Cana

Três turistas, entre os quais um português, morreram afogados numa praia de uma estância turística de Punta Cana, na República Dominicana, devido às fortes correntes do mar.

De acordo com a agência espanhola EFE, o incidente ocorreu na noite de sexta-feira depois das 22h00 locais (2h00 em Portugal) na praia de Agua Gorda e as vítimas estavam hospedadas no RIU Hotels & Resorts, localizado naquela zona.

A SIC-Notícias noticiou que uma das três vítimas é portuguesa, um homem de 67 anos, enquanto as outras duas são de nacionalidade polaca, de 47 e 52 anos.

A agência Lusa contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros para confirmar a informação, aguardando resposta.

Um funcionário do corpo de bombeiros disse à EFE que não estava autorizado a dar mais pormenores, além de confirmar o que aconteceu e que se tratava de turistas estrangeiros.

De acordo com a agência espanhola, o incidente ocorreu numa praia onde foi hasteada a bandeira vermelha, indicando a presença de fortes correntes e ondas altas, constituindo um risco para os banhistas. Apesar deste aviso, vários hóspedes entraram na água e foram arrastados pelas correntes, refere um comunicado da empresa turística.

"O pessoal do hotel informou que agiu imediatamente ao tomar conhecimento da emergência, enviando uma equipa médica e colaboradores para prestar os primeiros socorros no local", afirmou a RIU no comunicado.

A empresa lamentou ainda que, apesar dos esforços para estabilizar as vítimas, três pessoas tenham morrido depois de terem sido levadas para um centro médico.

A RIU informou ainda que três outras pessoas que também se encontravam na água foram resgatadas e encontram-se em estado estável.

O estabelecimento não revelou as circunstâncias que rodearam a tragédia.

O RIU, um hotel só para adultos com tudo incluído, está localizado no sopé da praia de Arena Gorda em Punta Cana e tem cerca de mil quartos.