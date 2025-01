Trump anuncia reversão da proibição do TikTok nos EUA e quer plataforma com controlo americano

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que toma posse do cargo na segunda-feira, encorajou mesmo os fornecedores de Internet e as lojas de aplicações a restabelecerem imediatamente o acesso ao TikTok, prometendo que o seu decreto os protegeria retroativamente de quaisquer sanções.

A Amnistia considera que "os perigos da recolha de dados em massa e dos algoritmos das redes sociais, como a amplificação do ódio nas plataformas Meta e o preço dos conteúdos prejudiciais à saúde mental dos jovens no TikTok, são bem conhecidos".

A diretora-adjunta de tecnologia da Amnistia, Lauren Armistead, sublinhou que "a proibição do TikTok não contribui em nada para resolver os riscos endémicos para os direitos humanos e os danos associados aos modelos de negócio baseados na vigilância do TikTok e de outras grandes empresas tecnológicas como a Google e a Meta".

No entanto, de acordo com a administração de Joe Biden, o TikTok tomou esta decisão por sua própria iniciativa. Após a decisão do Supremo Tribunal, a Casa Branca anunciou que o atual executivo não aplicaria a lei e que o seu cumprimento estaria nas mãos do novo presidente, Donald Trump, que tomará posse na próxima segunda-feira.

A mensagem do TikTok nos dispositivos dos utilizadores apareceu cerca de uma hora e meia antes da entrada em vigor da lei, prevista para as 00h01 de domingo, hora de Leste dos EUA.

Ao tentar aceder à plataforma, os utilizadores recebiam um aviso de que a aplicação estava bloqueada, com uma mensagem que dizia: "Temos a sorte de o Presidente Trump ter indicado que vai trabalhar connosco numa solução. Fiquem atentos!"

Além do TikTok, a proibição também afetou o CapCut, uma aplicação de edição de vídeo propriedade da ByteDance e utilizada por muitos criadores para gerar conteúdos na plataforma.

Mesmo que Trump decida reverter a medida, a entrada em vigor desta lei marca a primeira vez na história que os Estados Unidos da América proíbem uma rede social a nível nacional.