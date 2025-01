Três reféns libertadas já estão com as mães em Israel

As três reféns israelitas libertadas este domingo na Faixa de Gaza pelo Hamas no âmbito do acordo de cessar-fogo encontraram-se já com as suas mães em Israel, anunciou o exército israelita.

As três reféns libertadas "chegaram ao ponto de receção" perto de Gaza e foram "reunidas com as suas mães", indica um comunicado militar.

A rede social X do exército publicou uma fotografia de Emily Damari, uma das três reféns libertadas, posando com a sua mãe, Mandy Damari. A jovem britânico-israelita, com a mão enfaixada, sorri ao seu lado.