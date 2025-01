Próxima libertação de reféns no sábado

Um alto responsável do movimento islamita palestiniano Hamas indicou este domingo que a próxima libertação de reféns israelitas mantidos em cativeiro em Gaza vai decorrer "no próximo sábado", em declarações à agência de notícias francesa, AFP, tendo pedido anonimato.

"A libertação do segundo grupo de prisioneiros israelitas realizar-se-á no próximo sábado à noite, no sétimo dia desde a entrada em vigor do acordo de cessar-fogo", afirmou o responsável, contactado por telefone em Doha, sem especificar o número de reféns a libertar nesse dia, nem o número de prisioneiros palestinianos que Israel libertará em troca.

O presidente norte-americano Joe Biden também anunciou na rede X que mais quatro mulheres mantidas em cativeiro pelo Hamas vão ser libertadas em “sete dias”. Biden garante que pelo menos dois cidadãos americanos serão libertados na primeira fase do acordo.