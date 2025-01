Polónia fortifica fronteiras com Rússia e Bielorrússia para prevenir eventual invasão

A Polónia arrancou com a construção do "Escudo Oriental" nas fronteiras com a Rússia e Bielorrússia, um muro com diferentes tipos de barreiras e obstáculos, estruturas antitanque, sistemas de vigilância e possivelmente minas, para proteger-se de uma eventual invasão.

De acordo com a agência EFE, no posto fronteiriço de Polowce-Peschatka, na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, atualmente encerrado, vive-se quase uma atmosfera de guerra.

No local existe uma vedação metálica com 5,5 metros de altura que se estende por 186 quilómetros, com arame farpado e uma presença militar 24 horas por dia, erguida contra a guerra híbrida lançada pelo Presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, que promove a ida de migrantes do Médio Oriente, da Ásia Central e do Norte de África para as fronteiras da Polónia.

No local, oficiais militares polacos falaram esta semana sobre o "Escudo Oriental" a um grupo de meios de comunicação social estrangeiros, incluindo a EFE, que visitavam o ponto de passagem fronteiriço para a presidência semestral da Polónia do Conselho da União Europeia.

O escudo é um programa que envolve a construção de vários tipos de fortificações, obstáculos e infraestruturas militares nas fronteiras da Polónia com a Rússia e a Bielorrússia - num total de cerca de 800 km -, bem como a instalação de meios eletrónicos e sistemas anti-drone.

De acordo com o coronel Mariusz Ochalski, o objetivo da fortificação da fronteira da Polónia é "prevenir a guerra", apontando que o "Escudo Oriental" é "uma preparação para um possível conflito".

"Toda a preparação leva tempo, podem ser de semanas ou meses. Se houver uma mudança imediata do outro lado, temos de estar prontos [para dissuadir e não permitir que o inimigo intervenha]", acrescentou Ochalski.

Neste contexto, afirmou que o programa "Escudo Oriental" inclui "múltiplas linhas de esforço", uma das quais se centra nos obstáculos, ou seja, elementos físicos como barreiras destinadas a travar os movimentos do inimigo.