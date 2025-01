Olaf Scholz e Macron apelam para cumprimento do cessar-fogo

" Finalmente, as armas calaram-se . Finalmente, os reféns israelitas foram libertados. Mas agora mais ajuda humanitária deve chegar rapidamente a Gaza", acrescentou.

"Devemos aproveitar este momento para nos comprometermos com um Estado palestiniano que possa coexistir pacificamente com o Estado de Israel", afirmou Olaf Scholz numa mensagem publicada na sua conta X.

O chanceler alemão e o Presidente francês apelaram este domingo ao cumprimento do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas , que hoje começou, à libertação dos reféns e para a coexistência pacífica entre o "Estado Palestiniano e Israelita".

Já o Presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje que vai trabalhar com os parceiros internacionais para garantir "a plena implementação" do acordo de cessar-fogo em Gaza, insistindo que "todos os reféns devem ser libertados o mais rapidamente possível".

Além disso, em conversa telefónica no sábado com o líder palestiniano Mahmoud Abbas, Macron sublinhou a importância de "restaurar a governação palestiniana em Gaza envolvendo plenamente a Autoridade Palestiniana", revelou hoje o Palácio do Eliseu.

"O futuro da Faixa de Gaza deve fazer parte de um futuro Estado palestiniano e, ao fazê-lo, devemos garantir que nenhum massacre, como o que foi cometido em 7 de outubro, possa alguma vez ser repetido contra o povo israelita", acrescentou a Presidência Francesa.

O Eliseu revelou ainda que o chefe de Estado falou por telefone, igualmente no sábado, com as famílias dos dois reféns franceses detidos pelo Hamas - Ofer Kalderon e Ohad Yahalomi - que fazem parte da "primeira lista de libertados".

As três reféns israelitas já foram entregues à Cruz Vermelha, adiantou um dirigente do Hamas à Agence France-Press (AFP).

Entretanto, Israel revelou já ter a confirmação por parte da Cruz Vermelha de que recuperou, efetivamente, as três reféns israelitas.

O cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza entrou em vigor às 11h15 locais (9h15 em Lisboa), com quase três horas de atraso em relação ao previsto.

A Faixa de Gaza deverá conhecer uma trégua, pela primeira vez desde novembro de 2023, após o acordo alcançado por Israel e pelo Hamas para parar temporariamente as hostilidades e facilitar a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos.