Moradores de Los Angeles desalojados pelos incêndios procuram ansiosamente um lugar para morar

Milhares de moradores de Los Angeles, que perderam as suas casas nos incêndios florestais mais destrutivos da história da Califórnia, encontram-se agora numa competição pela procura de um lugar acessível para viver.

Os incêndios fizeram pelo menos 27 mortos até sexta-feira e destruíram mais de 10 mil estruturas nas comunidades de Pacific Palisades e Altadena.

Em consequência dos incêndios, as casas para alugar aumentaram e a incerteza sobre acordos de seguros deixou alguns dos desalojados em dificuldades.

Em entrevistas a jornais americanos, os moradores de Los Angeles descrevem a angústia de ter perdido tudo, num cenário que se revela totalmente devastador.

"Agora com o incêndio parece uma cidade fantasma", disse uma moradora de Altadena, que perdeu a casa que comprou em 2021. "Sinto que parte de quem somos foi-se".

Também outro morador da mesma cidade, que fugiu com a família do fogo, agradece "a Deus por estar seguro", mas não sabe "o que vem a seguir".



O homem de 48 anos explica que quando foi com a família ver um imóvel para alugar, já havia seis famílias à sua frente na fila.

"Está tudo louco. Estamos a entrar numa cenário insano", disse.

A Califórnia proíbe aumento de preços em mais de 10% após um desastre declarado, mas as casa para alugar aumentaram na mesma o preço.