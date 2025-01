Israel anuncia que já vigora o cessar-fogo em Gaza

O cessar-fogo acordado entre Israel e o Hama entrou em vigor às 9h15 deste domingo, de acordo com anúncio feito pelo gabinete do primeiro-ministro israelita.

O atraso de quase três horas ficou a dever-se à não entrega atempada da lista de reféns a libertar pelo Hamas.

O grupo islâmico reconheceu o atraso justificando-o com razões técnicas e logísticas no terreno, reafirmando o seu comprometimento com as tréguas.

Doron, Domi e Emily são os nomes das três primeiras reféns que o Hamas vai libertar nas próximas horas. Trata-se de três mulheres com idades entre os 24 e os 31 anos que fazem a lista que Israel esperava.