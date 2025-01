Hamas contabiliza quase 47 mil mortos em Gaza em 15 meses

O Ministério da Saúde do governo do Hamas anunciou este domingo que pelo menos 46.913 pessoas foram mortas em mais de 15 meses de guerra na Faixa de Gaza.

De acordo com este balanço, feito à meia-noite de sábado, horas antes da entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, pelo menos 110.750 pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza, onde a guerra foi desencadeada por um ataque do Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023.

O cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza entrou em vigor este domingo às 11h15 locais, anunciou o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Israel fez o anúncio depois de receber do Hamas os nomes dos três reféns que serão libertados este domingo como parte do acordo, e depois de informar as suas famílias.