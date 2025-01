É oficial: TikTok deixa de funcionar nos Estados Unidos

A plataforma de partilha de vídeos curtos, com 170 milhões de utilizadores nos EUA , enviou a muitos deles um aviso com a seguinte mensagem: "Desculpe, o TikTok não está disponível neste momento".

O CEO do TikTok , Shou Zi Chew, planeia comparecer à tomada de posse presidencial dos EUA e a um comício com Trump este domingo, informou a Reuters.

De acordo com a administração do Presidente cessante, Joe Biden, o TikTok tomou a decisão por iniciativa própria.

Mesmo que temporário, o encerramento sem precedentes do TikTok, de propriedade da ByteDance da China, deve ter um impacto nas relações dos EUA com a China, na política interna dos EUA, no mercado de redes sociais e ainda em milhões de americanos que dependem do TikTok económica e culturalmente.

Os Estados Unidos nunca baniram uma grande plataforma de redes sociais. A lei aprovada pela maioria esmagadora do Congresso dá agora à nova administração de Trump a ampla autoridade para banir ou vender outras aplicações de propriedade chinesa.

Outras plataformas de propriedade da ByteDance, incluindo a aplicação de edição de vídeo CapCut e a aplicação Lemon8, também ficaram offline e indisponíveis nas lojas de aplicações dos EUA no sábado à noite.

O TikTok, que cativou quase metade dos americanos, impulsionou pequenas empresas e moldou a cultura online.

Quais são as alternativas?

A incerteza sobre o futuro da aplicação fez com que os utilizadores — principalmente os mais jovens — corressem para outras alternativas, incluindo o RedNote, sediado na China.

Minutos após o encerramento do TikTok nos EUA, outros utilizadores recorreram ao X, anteriormente chamado de Twitter.

"Eu realmente não pensei que eles fechassem o TikTok. Agora estou triste e sinto falta dos amigos que fiz por lá. Espero que tudo volte em apenas alguns dias", escreveram os utilizadores.