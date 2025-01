Cessar-fogo em vigor: três primeiras reféns israelitas já foram libertadas

As três primeiras reféns israelitas que o Hamas concordou em libertar, depois do cessar-fogo com Israel ter entrado em vigor na manhã deste domingo, três horas depois do previsto, já foram libertadas.

Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher são três mulheres com idades entre os 24 e os 31 anos e fazem parte da lista de reféns que Israel acordou com o Hamas.