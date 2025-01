Cessar-fogo em vigor: três primeiras reféns israelitas já foram libertadas e entregues a Israel

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que as três reféns libertadas pelo Hamas, como parte do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, “passaram por um inferno”, refere um comunicado do seu gabinete.

Numa conversa telefónica com Gal Hirsh, seu chefe de gabinete do caso de reféns, Netanyahu afirmou que as três mulheres estavam a sair “das trevas para a luz, da escravatura para a liberdade”.

"Hoje as armas em Gaza silenciaram-se"

O Presidente dos EUA, Joe Biden, numa declaração ao país, comemorou o cessar-fogo e sublinhou que centenas de camiões estavam a entrar na Faixa de Gaza ajudar os civis.

"Depois de tanta dor, morte e perda de vidas, hoje as armas em Gaza silenciaram-se", disse. “Trabalho em política externa há décadas, e esta é uma das negociações mais difíceis das quais já participei”.

"O caminho para este acordo não foi nada fácil, foi um longo caminho, mas chegamos a esse ponto hoje por causa da pressão que Israel construiu sobre o Hamas, apoiado pelos Estados Unidos".

Joe Biden, que entrega a presidência dos EUA ao republicano Donald Trump na segunda-feira, disse que cabe ao próximo governo implementar o acordo de Gaza.

Já o novo conselheiro de segurança nacional do presidente eleito Donald Trump, Mike Waltz, disse este domingo que se o Hamas falhar alguma parte do acordo de cessar-fogo, os Estados Unidos apoiarão Israel "em fazer o que tem que fazer".



Em entrevista ao canal CBS, Waltz sublinhou que "o Hamas nunca governará Gaza. Isso é completamente inaceitável".

Também este domingo, já depois do cessar-fogo, o braço armado do Hamas afirmou que o grupo irá cumprir o acordo, mas que qualquer possível violação israelita colocaria as vidas dos reféns em risco.

Num discurso em vídeo, o porta-voz das Brigadas al-Qassam, Abu Ubaida, pediu aos mediadores que obrigassem Israel a comprometer-se com o cessar-fogo.

"Estamos ansiosos para ter sucesso em todas as etapas do acordo, os seus detalhes e cronogramas para preservar o sangue do nosso povo e atingir os seus objetivos. Pedimos aos mediadores que obriguem o inimigo a cumpri-lo", afirmou.