Voluntário da polícia condenado por violação e assassinato de médica na Índia

O corpo da mulher foi encontrado numa sala de aula do Hospital Universitário R. G. Kar, gerido pelo Estado, a 9 de agosto. Outros médicos faltaram ao trabalho durante semanas para exigir justiça para a vítima e melhor segurança nos hospitais públicos.

Um voluntário da polícia indiana foi condenado, este sábado, pela violação e homicídio de uma médica estagiária num hospital da cidade de Calcutá, no Leste da Índia, no rápido julgamento de um crime que provocou a indignação nacional pela falta de segurança das mulheres.

Os pais da vítima, que não pode ser identificada pela lei indiana, expressaram insatisfação com a investigação, dizendo que o crime não poderia ter sido cometido por apenas uma pessoa.

O juiz Anirban Das disse que provas circunstanciais tinham provado as acusações contra Roy e que a sentença, a ser anunciada na segunda-feira, poderia variar entre a prisão perpétua e a pena de morte.

Vários médicos entoaram slogans em solidariedade à vítima do lado de fora do tribunal. O Dr. Aniket Mahato, porta-voz dos médicos em formação, disse que os protestos de rua continuariam "até que a justiça fosse feita".

Mais de 200 polícias armados foram mobilizados durante o julgamento, enquanto Roy era levado a tribunal num carro da polícia.

A investigação citou 128 testemunhas, das quais 51 foram interrogadas durante o julgamento, que começou a 11 de novembro e foi acelerado para concluir rapidamente, de acordo com fontes judiciais.

A polícia também acusou ainda o polícia que chefiava a esquadra na época do crime e o então chefe do hospital de destruição da cena do crime e adulteração de provas.

O polícia foi libertado sob fiança, enquanto o ex-chefe do hospital permanece detido devido a um caso separado sobre irregularidades financeiras no hospital.