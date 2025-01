Tudo o que precisa de saber sobre a tomada de posse de Donald Trump

Donald Trump deverá encontrar-se com Joe e Jill Biden na Casa Branca, para uma pequena receção com chá.

Como é habitual, a inauguração vai realizar-se em Washington D.C., capital do país e cidade que concentra todos os poderes do país - Casa Branca, Congresso e Supremo Tribunal.

Quem vai atuar?

É habitual que haja convidados musicais para que a inauguração seja um momento de festa.

Christopher Macchio vai interpretar o hino nacional norte-americano. Carrie Underwood e Lee Greenwood vão, igualmente, atuar na cerimónia.

Já nas cerimónias à noite, no famoso Liberty Ball, Jason Aldean e os The Village People vão ser os artistas de serviço. Há, ainda, a expectativa de um "convidado surpresa".

Haverá protestos?

A polícia de Washington está à espera de 250 mil convidados, mas deverá haver também milhares de protestantes contra a inauguração de Trump, nos arredores do Capitólio.

Pelo menos 25 mil polícias e militares da capital estão destacados para o evento, assim com 7.800 tropas e quatro mil agentes do resto do país.

Poderá haver eventuais confrontos entre apoiantes e críticos de Trump, nas redondezas da cerimónia, mas as autoridades esperam conter qualquer tipo de conflito.