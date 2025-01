Tudo o que precisa de saber sobre a investidura de Donald Trump

As primeiras intervenções da inauguração começam pelas 16h30.

Donald Trump deverá encontrar-se com Joe e Jill Biden na Casa Branca, para uma pequena receção com chá.

No entanto, a cerimónia estará disponível para receber os convidados a partir das 10h00.

A Renascença resume o essencial que precisa de saber sobre a inauguração do próximo Presidente norte-americano.

Donald Trump vai tomar posse como o 47.º Presidente dos Estados Unidos da América esta segunda-feira, depois de ter vencido as eleições contra Kamala Harris, em novembro.

As celebridades Jake e Logan Paul, Theo Von, Amber Rose, Caitlyn Jenner e Megyn Kelly também foram convidadas.

Destaque, ainda, para a presença de grandes nomes da indústria das tecnologias - que, aliás, têm se posicionado ao lado de Trump nos últimos meses. Elon Musk e Mark Zuckerberg vão estar presentes, assim como Shou Zi Chew, CEO do TikTok.

É esperado que todas as antigas primeiras-damas também estejam presentes, incluindo Hillary Clinton - derrotada por Trump em 2016. Todavia, já foi anunciado que Michelle Obama não estará presente na inauguração, depois de também falhar o funeral de Jimmy Carter.

A cerimónia decorre no Capitólio, como também chama a tradição, onde Trump já tomou posse uma vez como Presidente, em 2017.

Como é habitual, a inauguração vai realizar-se em Washington D.C., capital do país e cidade que concentra todos os poderes do país - Casa Branca, Congresso e Supremo Tribunal.

Quem vai atuar?

É habitual que haja convidados musicais para que a inauguração seja um momento de festa.

Christopher Macchio vai interpretar o hino nacional norte-americano. Carrie Underwood e Lee Greenwood vão, igualmente, atuar na cerimónia.

Já nas cerimónias à noite, no famoso Liberty Ball, Jason Aldean e os The Village People vão ser os artistas de serviço. Há, ainda, a expectativa de um "convidado surpresa".

Haverá protestos?

A polícia de Washington está à espera de 250 mil convidados, mas deverá haver também milhares de protestantes contra a inauguração de Trump, nos arredores do Capitólio.

Pelo menos 25 mil polícias e militares da capital estão destacados para o evento, assim com 7.800 tropas e quatro mil agentes do resto do país.

Poderá haver eventuais confrontos entre apoiantes e críticos de Trump, nas redondezas da cerimónia, mas as autoridades esperam conter qualquer tipo de conflito.