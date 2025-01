Pelo menos 40 detidos na Coreia do Sul em protestos contra detenção de Presidente destituído

Vários dos seus apoiantes tentaram cercar o veículo quando este chegou. Desde sexta-feira, numerosos apoiantes têm-se reunido à porta do tribunal para fazer pressão a favor do seu líder.

O líder conservador chegou ao tribunal, vindo do centro de detenção onde esteve desde quarta-feira após ser detido, numa carrinha azul do Ministério da Justiça, observaram os jornalistas da AFP.

No exterior do tribunal, os jornalistas da AFP viram uma multidão de apoiantes de Yoon a agitar bandeiras e a segurar cartazes nos quais se lia "libertem o presidente". Segundo a polícia, citada pela Yonhap, havia cerca de 12.000 apoiantes.

Pelo menos 40 pessoas foram detidas este sábado na Coreia do Sul numa manifestação com milhares de pessoas frente ao Tribunal Distrital Ocidental de Seul, em protesto contra a detenção do antigo presidente Yoon Suk Yeol, alvo de um processo de averiguações.

Na sexta-feira, Yoon enviou uma carta através dos seus advogados agradecendo aos seus apoiantes, que incluem cristãos evangélicos e 'youtubers' de direita, pelas suas manifestações, sublinhando o seu "patriotismo apaixonado".

O partido de Yoon apoia geralmente a aliança de segurança dos EUA com a Coreia do Sul e rejeita qualquer compromisso com a Coreia do Norte, que possui armas nucleares. Se a detenção não for prolongada, o ex-presidente será libertado.

Yoon é acusado de desestabilizar o país ao declarar lei marcial em 3 de dezembro, uma decisão rapidamente contrariada pelos deputados num parlamento rodeado de soldados.

O então Presidente justificou a introdução da lei marcial como uma medida para proteger a Coreia do Sul das "forças comunistas norte-coreanas" e para "eliminar elementos hostis ao Estado".

Yoon foi detido na sequência de uma rusga de seis horas dos investigadores anticorrupção e da polícia à sua residência oficial, facto inédito na Coreia do Sul para um chefe de Estado em funções.

Neste processo paralelo às investigações em curso, o tribunal tem até meados de junho para o destituir definitivamente ou decidir reintegrá-lo.