Pelo menos 30 feridos em queda de teleférico em Espanha

"Todos os esquiadores afetados pelo acidente foram já retirados [do local] e os feridos atendidos", disse o delegado do Governo espanhol na região autónoma de Aragão, Fernando Beltrán Vazquez, numa publicação nas redes sociais.

As autoridades abriram uma investigação para apurar as causas do acidente, com o governo regional a avançar que, aparentemente, uma falha num dos pontos de retorno do teleférico afrouxou o cabo a que estão presas as cadeiras.

Segundo imagens divulgadas nas redes sociais e relatos de testemunhas, houve um "efeito de baloiço" no teleférico e várias das cadeiras caíram, enquanto outras ficaram suspensas mas viradas ao contrário.

"É como se um cabo se tivesse soltado, as cadeiras saltaram e as pessoas foram atiradas para longe", disse uma testemunha.



A Guarda Civil (uma força policial) revelou que o acidente ocorreu numa "linha de teleférico de cadeiras com 15 metros de altura".

O alerta foi dado cerca do meio-dia local (11h00 em Portugal), tendo sido enviados para a zona meios aéreos do Governo de Aragão - dois helicópteros médicos - e da Comunidade Autónoma de Navarra - um avião médico e outro helicóptero de salvamento -, bem como meios dos bombeiros, entre os quais mais de uma dezena de ambulâncias, além de um grupo de psicólogos.

Os hospitais da zona foram colocados em alerta para a chegada dos feridos.

O "resort" de inverno foi totalmente evacuado e está fechado.