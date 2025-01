O retorno de Trump a Washington antes da posse vai contar com fogos de artifício e imitador de Elvis

Trump pousará em Washington com sua esposa Melania ao início da noite, partindo da sua residência em Palm Beach, Flórida, local onde o republicano trabalhou na sua transição para o poder, após vencer as eleições de 5 de novembro.

Donald Trump deve ainda realizar um comício com apoiantes dentro da Capital One Arena, no centro de Washington, no domingo, véspera da sua tomada de posse, bem como um evento na tarde de segunda-feira.

Uma previsão de tempo frio para segunda-feira levou Trump a transferir as cerimónias da icónica fachada do Capitólio dos EUA para dentro do edifício.

As previsões para segunda-feira apontam para -6ºC pelas 12h00, com vento forte, o que amplifica a sensação térmica.

A maioria dos mais de 220.000 convidados com bilhete que deveriam assistir do terreno do Capitólio dos EUA não poderão assistir à tomada de posse no interior do edifício.

Apenas uma fração dos convidados poderá caber dentro da Capital One Arena, com capacidade para 20.000 pessoas, onde a tomada de posse será transmitida e os artistas e participantes do desfile deverão apresentar-se.

Será a primeira vez, desde a segunda posse de Ronald Reagan, em janeiro de 1985, que o grande evento será realizado num local fechado.

Donald Trump, cujo primeiro mandato foi de 2017 a 2021, recusou-se a comparecer à tomada de posse do democrata Joe Biden, que venceu as eleições em 2020.