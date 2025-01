O que levou aos incêndios em Los Angeles? Ciência tenta explicar "tempestade perfeita"

Os incêndios em Los Angeles são muito diferentes dos incêndios selvagens que destroem florestas. Segundo um artigo publicado no jornal Nature, os incêndios têm ganhado proporções "sombrias", transformando-se em "aterradores de tempestades de fogo urbanas". Queimam zonas habitacionais, com grande densidade populacional, em grande dimensão e deixam um enorme rasto de destruição por onde passam. Nestas zonas, "os próprios edifícios tornam-se combustível".

O que aconteceu em Los Angeles resulta da combinação de vários fatores: densidade populacional em terrenos íngremes e florestais, ventos fortes e mudança abrupta de condições meteorológicas.

Os cientistas há muito alertam para as alterações climáticas e as suas consequências, nomeadamente a subida das temperaturas e o aumento de períodos de chuvas e de seca. Durante o ano 2023 e parte de 2024, Los Angeles teve períodos de chuvas "anormalmente elevados". Estas chuvas promoveram o crescimento da vegetação naquela região. Porém, desde o mês de julho que as chuvas diminuíram e, por consequência, a vegetação secou. A este fator chamam de hydroclimate whiplash, que descreve a variação de temperatura e de precipitação e as suas consequências, que podem vir a piorar. Com mais pessoas a deslocarem-se para áreas urbanas com zona florestal, maior a probabilidade de os incêndios atingirem essas áreas.

Segundo um artigo de DW News, lugares como a Califórnia e o Mediterrâneo, que têm climas mais secos e subtropicais, estão mais suscetíveis a incêndios. São zonas que têm tendência a atravessar um maior período de calor e de seca, o que as torna mais vulneráveis. As alterações climáticas vieram prejudicar ainda mais. No entanto, apenas isto não explica as dimensões dos últimos incêndios.

É necessário haver um trabalho de consciência populacional, quer na precaução quer no combate aos incêndios, afirma Julie Berckmans, especialista em avaliação dos riscos climáticos da Agência Europeia do Ambiente. Explica como este trabalho é fundamental, uma vez que a maioria dos fogos são provocados por humanos.