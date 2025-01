Netanyahu diz que Israel não avança com cessar-fogo em Gaza até obter a lista de reféns

Israel não dará continuidade ao cessar-fogo em Gaza até receber uma lista dos 33 reféns que serão libertados pelo Hamas na primeira fase do acordo, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu este sábado.

"Não avançaremos com o acordo até recebermos a lista de reféns que serão libertados, conforme acordado. Israel não tolerará violações do acordo. A única responsabilidade é do Hamas", disse Netanyahu numa declaração.